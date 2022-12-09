Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pirireis denizaltısında deniz testleri başladı
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testleri 6 Aralık'ta başladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Pirireis denizaltımıza icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Denizaltı Savunma Sanayii
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