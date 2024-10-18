Milli savaş gemileri ve taktik İHA’lar "SAHA"da boy gösterecek

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, STM milli teknolojilerini ulusal ve uluslararası fuarlarda sergilemeye devam ediyor.

STM, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi SAHA İSTANBUL tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde (IFM) 22-26 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO’ya katılım sağlayacak.

Milli Fırkateyn SAHA EXPO’ya demir atacak

STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, bu yıl Türk donanmasında göreve başlayan, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve STM’nin ana alt yüklenici olarak kritik görev aldığı MİLGEM Ada Sınıfından bir korvet SAHA EXPO kapsamında, Sarayburnu ve Ataköy limanlarına demir atacak.

STM stant alanında ise İstif Sınıfı Fırkateyn, Ada Sınıfı Korvet, Lojistik Destek Gemisi, STM500 denizaltısı, STM MPAC Hücumbot, Sahil Güvenlik Gemilerinin maketlerini sergileyecek.

KARGU ve TOGAN SAHA EXPO’da havalanacak

Taktik mini İHA’da Türkiye ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren, terörle mücadelede aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA da SAHA EXPO'da olacak.

Akıllı dolanan mühimmat sistemi ALPAGUT ve sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU da STM standında yerini alacak. SAHA EXPO kapsamında oluşturulacak FPV drone alanında KARGU ve TOGAN’ın uçuşları da katılımcılar tarafından izlenebilecek. STM, SAHA EXPO’da yeni teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için de bazı işbirliği anlaşmalarına imza atacak.

"SAHA’da sürprizlerimiz olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, SAHA EXPO’nun kısa bir zaman diliminde dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "SAHA EXPO’da hem uluslararası heyetlerle bir araya geliyor hem de tedarikçi ekosistemimizle buluşarak yeni iş birliklerine zemin hazırlıyoruz. STM olarak bu yıl da, kendini sahada başarıyla kanıtlamış, askeri deniz platformlarımız ve taktik mini İHA sistemlerimiz ile SAHA EXPO’da yerimizi alacağız. SAHA EXPO’da ilk kez tanıtımını gerçekleştireceğimiz sürprizlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre ayrıca, Güleryüz SAHA EXPO fuarı kapsamında, “Muharebe Sahasının Yeni Aktörü: FPV Dronları” panelinde konuşmacı olarak yer alacak.