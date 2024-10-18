120 ülkeden binlerce firma SAHA EXPO'da buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) açıklamasına göre, SAHA EXPO'da; savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayiine yönelik üretim yapan ana platform üreticileri, tedarikçiler ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmalar bir araya gelecek.

Türkiye'nin yerli üretim potansiyelinin sergilendiği fuar, 22-26 Ekim'de düzenlenecek. 90 bin metrekarelik fuar alanına 120 ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağlayacak.

200'den fazla imza töreni ve 300'den fazla ürün tanıtımı yapılacak.

2 milyar dolardan fazla iş ilişkisi bekleniyor

SAHA EXPO kapsamında; bu yıl ilk defa siber güvenlik ve yapa zeka pavyonları açılacak ve halk katılım günleri de etkinliğe dahil edilecek.

İmzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde 2 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli savunma sanayisinin azim ve kararlılıkla yükseldiği bu dönemde, dünyaya seslerini daha güçlü duyurduklarını belirtti.

Türk savunma sanayisinin sadece Türkiye'nin güvenliğini değil, küresel arenada Türkiye'nin itibarını da inşa ettiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"SAHA EXPO 2024 ile birlikte, teknolojinin sınırlarını zorladığımız, gücümüzü sergilediğimiz bu büyük buluşmada, hep birlikte geleceğe yön vereceğiz. Türkiye'nin yerli üretim gücüyle dünya sahnesinde oyun kurucu rolünü üstlendiği, uluslararası iş birliklerimizin, ihracatımızın artmasına katkısı olacağına inandığım bu önemli etkinliğe sizleri de davet ediyorum."