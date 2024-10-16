5'inci nesil askeri araç PARS ALPHA ilk kez SAHA EXPO'da vitrine çıkacak

FNSS tarafından geliştirilen PARS ALPHA 8x8, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarında boy gösterecek.

Bu yıl Suudi Arabistan'daki World Defense Show'da ilk kez vitrine çıkan PARS ALPHA 8x8, SAHA EXPO ile bu kez doğduğu topraklarda ilk kez tanıtılacak.

Mekanize piyadenin muharebe alanında görevini üstün başarıyla icra etmesine olanak sağlamak için üretilen PARS ALPHA 8x8, FNSS’nin kara sistemlerindeki uzmanlığının ve değişen kullanıcı gereksinimlerinin karşılanması öngörüsünün sahadaki bir yansıması olarak dikkati çekiyor.

PARS ALPHA 8x8, yeni nesil zırhlı muharebe araçları alanında yenilikçi çözümlere öncülük ederek üstün hareket ve beka kabiliyeti, dayanıklılık, durumsal farkındalık ve yaşam destek sistemlerini barındıran teknolojileri tek platformda bir araya getiriyor.

Fark yaratan hareket kabiliyetine sahip

Her türlü arazi ve hava koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahip PARS ALPHA, FNSS’nin 8x8 araçlarında tecrübe ettiği tüm tekerleklerden tahrikli sürüş, yükseklik ayarlanabilir bağımsız süspansiyon ve tüm akslardan dönüş sistemini, yenilikçi tasarım ve önden güç grubunun getirdiği eşit aks dağılımı ile birleştirerek fark yaratan bir hareket kabiliyeti sunuyor.

Ayarlanabilir sürüş yüksekliğine sahip hidropnömatik süspansiyon sistemi farklı arazi koşullarına kolay adaptasyon imkanı ve aracın siluetini düşürmeye pozitif katkı sağlıyor. Tüm akslardan dönüş sistemi ile özellikle dar alanlardaki meskun mahal senaryoları için optimize edilmiş bir dönüş yarıçapıyla arazide yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Saatte 115 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabilen PARS ALPHA, sahip olduğu güç paketi ve tüm akslardan yönlendirme sistemini kilitleyebilen özellikleri ve en iyi yol tutuşu için aracın yüksekliğinin ayarlanmasını sağlayan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde dünya çapındaki zırhlı mekanize piyade birliklerinin tercihi olacak bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Süspansiyon sisteminin getirdiği avantajlara ek olarak eşit aks dağılımını sağlayacak özgün tasarımı, tekerlerden birinin kaybında bile aracın hareket kabiliyetini koruyarak görevini sürdürmesini sağlıyor. 800 kilometrenin üzerinde operasyonel menzile sahip araç, yakıt ikmali gerektirmeden uzun mesafeli intikallere imkan veriyor.