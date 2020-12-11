Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda SSB tarafından yürütülen MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Hizmete giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak” ifadelerini kullandı.

Başkanlığımız tarafından yürütülen #MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.



Hizmete giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. pic.twitter.com/Frk0o7Zfbw — SSB (@SavunmaSanayii) December 11, 2020

P-72 deniz karakol uçakları daha uzun görev yapabiliyor

P-72 deniz karakol uçaklarının üzerine gelişmiş radar sistemi, elektronik destek tedbirleri, akustik işleme sistemleri, taktik veri linkleri 11 ve 16, MK46 ve MK54 torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi.

Bu sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi önemli görevleri üstlenecek.

P-72 uçakları daha uzun süre görev yapabilecek kabiliyete sahip.

2021 yılı içinde, iki deniz karakol uçağı ile bir deniz genel maksat uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.





