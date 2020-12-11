İlk deniz karakol uçağı P-72, bahriyelilerin emrinde
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem-3 Projesi kapsamında, ilk deniz karakol uçağı P-72, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Uçak, mavi vatanın korunmasında önemli bir rol üstlenecek.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda SSB tarafından yürütülen MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Paylaşımda, "Hizmete giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak” ifadelerini kullandı.
Başkanlığımız tarafından yürütülen #MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.— SSB (@SavunmaSanayii) December 11, 2020
Hizmete giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. pic.twitter.com/Frk0o7Zfbw
P-72 deniz karakol uçakları daha uzun görev yapabiliyor
P-72 deniz karakol uçaklarının üzerine gelişmiş radar sistemi, elektronik destek tedbirleri, akustik işleme sistemleri, taktik veri linkleri 11 ve 16, MK46 ve MK54 torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi.
Bu sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi önemli görevleri üstlenecek.
P-72 uçakları daha uzun süre görev yapabilecek kabiliyete sahip.
2021 yılı içinde, iki deniz karakol uçağı ile bir deniz genel maksat uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.
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