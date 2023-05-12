HÜRJET’in hikayesi TRT Haber’de

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, Türkiye’nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan, Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik jet uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
HÜRJET’in tasarımından üretim yolculuğuna giden hikaye ilk kez TRT Haber’de izleyiciyle buluşacak.
HÜRJET’in yapımında yer alan mühendis ve teknisyenlerin değerlendirdiği, yapımı bir yılda tamamlanan HÜRJET belgeseli TRT Haber ekranlarına geliyor.
Üretimden montaja, ilk motor çalıştırmadan taksi ve uçuşa HÜRJET’in bilinmeyen hikayesi TUSAŞ ekibinin anlatımıyla hazırlanan belgeselde ekranlara taşınıyor.
İlk kez ekranlara gelecek olan HÜRJET belgeseli 13 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00’te TRT Haber’de.