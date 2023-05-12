Tayfun füzesinden yeni görüntüler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber özel yayınında savunma sanayiindeki son gelişmeleri anlattı.

Balistik Füze Sistemi "Tayfun"un test görüntüleri TRT Haber ekranlarında yayınlandı.

İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni teknolojiler geliştiriyoruz, mevcut teknolojilerin kombinasyonuyla değişik modeller ve versiyonlar ortaya çıkarıyoruz. Bazen kulağımıza geliyor, hasım ülkeler ‘biz sürpriz şu silahı alacağız, şöyle güçlüyüz’ diye. Konuştuklarımız var, konuşmadıklarımız da var. Bize bulaşmayın... Bugünlerde arka arkaya çıkan ürünleri görüyoruz. Duramazsınız, çalışma devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Gördükleriniz geçmişte başlayan çalışmaların ürünleri."

Menzili 561 kilometre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

Balistik füzeler neden önemli?

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.