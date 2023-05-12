Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 12.05.2023 06:32

Tayfun füzesinden yeni görüntüler

ROKETSAN tarafından geliştirilen Balistik Füze Sistemi Tayfun'un özel görüntüleri ilk kez TRT Haber'de yayınlandı.

Tayfun füzesinden yeni görüntüler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber özel yayınında savunma sanayiindeki son gelişmeleri anlattı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni teknolojiler geliştiriyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni teknolojiler geliştiriyoruz

Balistik Füze Sistemi "Tayfun"un test görüntüleri TRT Haber ekranlarında yayınlandı.


 

İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni teknolojiler geliştiriyoruz, mevcut teknolojilerin kombinasyonuyla değişik modeller ve versiyonlar ortaya çıkarıyoruz. Bazen kulağımıza geliyor, hasım ülkeler ‘biz sürpriz şu silahı alacağız, şöyle güçlüyüz’ diye. Konuştuklarımız var, konuşmadıklarımız da var. Bize bulaşmayın... Bugünlerde arka arkaya çıkan ürünleri görüyoruz. Duramazsınız, çalışma devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Gördükleriniz geçmişte başlayan çalışmaların ürünleri."

TAYFUN füzesi Yunan basınında
TAYFUN füzesi Yunan basınında

Menzili 561 kilometre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

Balistik füzeler neden önemli?

TAYFUN: Sahadaki dengeler sil baştan
TAYFUN: Sahadaki dengeler sil baştan

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

ETİKETLER
İsmail Demir ROKETSAN Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
ÇAKIR seyir füzesi hedefi vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
07:14
SİPER'den tam isabet
07:02
Belediyelerin borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri kesintilerine ilişkin düzenleme
06:43
ÇAKIR seyir füzesi hedefi vurdu
06:06
ABD'de koronavirüs acil durum uygulaması sona erdi
05:53
Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
SİPER hedefi tam isabetle vurdu
SİPER hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ