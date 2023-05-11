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Savunma
TRT Haber 11.05.2023 15:30

ASELSAN ile BMC arasında tank sistemlerine yönelik sözleşme imzalandı

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Leopard 2A4 Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN ile BMC arasında tank sistemlerine yönelik sözleşme imzalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının gelecek dönem ihtiyaçlarına cevap vermek üzere envanterde bulunan Leopard 2A4 tanklarının milli imkanlar kullanılarak geliştirilmiş sistemler ile teçhiz edilerek modernize edilmesine yönelik başlatılan TİYK-Leopard 2A4 Projesinin ana yüklenici sözleşmesi 2022 yılı sonunda SSB ile BMC Otomotiv arasında imzalandı.

ASELSAN’ın tank görev sistemlerinden sorumlu ana alt yüklenicisi olarak görev aldığı sözleşme kapsamında TİYK-Leopard 2A4 Projesi tank görev sistemlerinin BMC Otomotive teslimi ve ilgili hizmetler yer alıyor.

Proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen ve ALTAY Projesi kapsamında da yer alan tank görev sistemlerinin Leopard 2A4 tanklarına da entegre edilerek envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına da ALTAY tankındaki kabiliyetlerin kazandırılması amaçlanıyor.

ASELSAN tarafından sözleşme kapsamında Tank Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Aktif Koruma Sistemi ve Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi sağlanacak.

Sözleşmede kapsamlı bir Entegre Lojistik Destek Hizmetleri paketi de yer alırken, bu kapsamda sağlanacak yerinde bakım onarım desteği ile kritik öneme sahip ürünlerimizin yüksek seviyede göreve hazır olmaları mümkün olacak.

 

 

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