KIZILELMA'nın geliştirilme serüveni izleyiciyle buluşuyor

Baykar açıklamasına göre, belgeselle tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının hikayesi de izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS'u (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor.

Havacılıkta çağ açan 20 yıllık serüvenimiz.



HEDEF #KIZILELMA Belgeseli ✈️????????



Baykar YouTube kanalında!



Our 20-year journey that opened an era in aviation.



Bayraktar #KIZILELMA Documentary ✈️????????



On Baykar YouTube channel!



???? 10 Mayıs 2023 / May 10, 2023

⏰ Saat 21.00 / 9… pic.twitter.com/X17nXLPXIF