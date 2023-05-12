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Savunma
AA 12.05.2023 06:40

ÇAKIR seyir füzesi hedefi vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığını belirterek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,  Twitter hesabından, ÇAKIR seyir füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni teknolojiler geliştiriyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni teknolojiler geliştiriyoruz

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığına dikkati çeken Demir, "AKINCI TİHA’dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

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