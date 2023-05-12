Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 12.05.2023 07:12

SİPER'den tam isabet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ve ROKETSAN'ı etiketleyerek SİPER uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı.

Türk semalarının koruyucusu SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğuna dikkati çeken Demir, "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni teknolojiler geliştiriyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni teknolojiler geliştiriyoruz

Ayrıca daha önceki testte, SİPER ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan EİRS radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı.

Öte yandan, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun da "kısa menzilli balistik füze" olarak ülkenin güvenliğine katkı sağlayacak.

ETİKETLER
Savunma Sanayii İsmail Demir Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Tayfun füzesinden yeni görüntüler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
07:02
Belediyelerin borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri kesintilerine ilişkin düzenleme
06:43
ÇAKIR seyir füzesi hedefi vurdu
07:13
Tayfun füzesinden yeni görüntüler
06:06
ABD'de koronavirüs acil durum uygulaması sona erdi
05:53
Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
SİPER hedefi tam isabetle vurdu
SİPER hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ