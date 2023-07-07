"Hedef KIZILELMA" belgeselinin 2. bölümü yarın yayınlanacak

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının geliştirme serüveninin anlatıldığı "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı.

Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzü ile buluştuğu ikinci bölüm ise 8 Temmuz saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşun gerçekleştirildiği ana kadar olan ve merakla beklenen geliştirme sürecinde yaşananlar, ilk kez belgeselin yarın yayınlanacak ikinci bölümünde yer alacak.

5 bin kişilik ilk gösterim

Yönetmenliğini AKINCI belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı.

Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. 10 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde 5 binden fazla konuğun katılımıyla 3 salonda aynı anda ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Selçuk ve Haluk Bayraktar anlatıyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda, KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatmaya ikinci bölümde devam ediyor.

Hedef KIZILELMA belgeseli ile tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının merak uyandıran hikâyesi bu bölümde de devam ediyor.

Hedef KIZILELMA belgeselinde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor.

Milli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarını erken dönemden itibaren takip eden gazeteciler Yağız Şenkal, Güntay Şimşek ve İlker Akgüngör, tanıklıklarını gazeteci gözüyle izleyicilere ulaştırıyor. Aralarında Ergin Saygun ve Ömer Faruk Küçük’ün de bulunduğu emekli üst düzey askerler, Bayraktar ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar KIZILELMA belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.

Havacılık tarihinde ilklere imza attı

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, 27 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen TEKNOFEST 2023'te taarruzi insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, insanlı savaş uçakları SoloTürk ve Türk Yıldızları ile defalarca filo konseptinde kol uçuşları gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024'te seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025'te TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. İstanbul ve İzmir’de ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'yı şimdiye kadar yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

Rekor sürede uçtu

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA, insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.