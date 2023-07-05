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Savunma
AA 05.07.2023 12:54

Kara Kuvvetlerine yeni güç: "Derman"ın ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi" kapsamında geliştirilen ilk araçların teslimatı gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetlerine yeni güç: "Derman"ın ilk teslimatı yapıldı

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi" çerçevesinde geliştirilen ilk araçlar teslim edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen "Derman"ın ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor"

Görgün, "8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı, dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Proje kapsamında tedarik edilecek 70 araç, 70 konteyner taşıma platformu, 195 1CC 20 feet konteyner ve 40 ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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