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Savunma
AA 08.07.2025 15:07

HAVELSAN "TS EN ISO 56001 belgesi" alan ilk yazılım şirketi oldu

HAVELSAN, inovasyon alanındaki uluslararası standartlara uyumunu tescilleyerek, TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

HAVELSAN "TS EN ISO 56001 belgesi" alan ilk yazılım şirketi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), HAVELSAN'ı TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirdi.

Yazılım sektöründe bu belgeyi alan ilk kuruluş olan HAVELSAN, bu başarısıyla inovasyon yönetimini sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduğunu gösterdi.

Belge, kuruluşlara belirsizlikleri daha etkin yönetme, büyüme ve rekabet gücünü artırma, maliyetleri düşürme ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda önemli katkılar sağlıyor, iş birliği ve yetenek çekme kabiliyetlerini geliştirmenin yanı sıra, yasal gerekliliklere uyumu da kolaylaştırıyor.

"Sertifika, rekabet avantajı oluşturacak"

Belgelendirme töreni, HAVELSAN yerleşkesinde, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve her iki kurumdan yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan TSE Başkanı Şahin, "Savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından HAVELSAN'ın bu önemli belgeyi almış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar ise sertifikanın kurum için stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "Savunma sanayinde inovasyon kültürü en yaygın olan şirketlerden biriyiz. Organizasyonların yenilikçilik süreçlerini sistematik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan ISO 56001 standardını karşılamamız ve bugün bu belgeyi almamız oldukça değerli. Bu sertifika, yenilik yönetimi konusunda bize uluslararası bir çerçeve sunarak, rekabet avantajı oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi

Belge, bir kuruluşun inovasyon yapma yeteneği, sürdürülebilir büyüme, ekonomik canlılık, artan refah ve toplumsal gelişme için kilit bir faktör olarak kabul ediliyor.

Kuruluşun inovasyon yeteneği, koşulların değişimini anlama ve bunlara yanıt verme kabiliyetini, yeni fırsatların peşinden koşma ve kuruluş içindeki kişilerin bilgi ve yaratıcılığının kaldıraç etkisinden yararlanma ve ilgili taraflarla iş birliğini içeriyor.

İnovasyon yönetim sistemi, kuruluşun inovasyon vizyonu, stratejisi, politikası ve amaçları ile hedeflenen çıktılara ulaşmak için ihtiyaç duyulan destek ve süreçleri oluşturmada rehberlik sağlıyor.

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