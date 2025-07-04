ASELSAN, tehditleri YILDIRIM’la çarpıyor

Güdümlü füzelerin arayıcı başlığını çok bantlı lazer enerjisiyle körelten YILDIRIM-100 sisteminin testleri başarıyla gerçekleştirildi. Sistem, hava araçlarına yönelen ısı güdümlü füzeleri çeşitli tehdit senaryoları altında lazerle etkisiz hale getirerek hava platformlarının beka kabiliyetini ciddi oranda artırıyor.

50'nci gurur yılında modern harp sahasının gerektirdiği oyun değiştiren teknolojiler geliştiren ASELSAN, YILDIRIM-100 ile Türkiye'ye lazer teknolojisinin en üst seviyesinde ve az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yetkinlik kazandırdı.

Füzelerin yönünü değiştiriyor

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbal mekanizmasına sahip olan YILDIRIM-100, yaklaşan bir güdümlü füzenin arayıcı başlığını lazer enerjisiyle körelterek rotasından saptırıyor.

YILDIRIM-100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratıyor.

"Hava platformlarımızı güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına alıyoruz"

YILDIRIM-100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'nde sahip oldukları yüksek teknolojik yetkinliği, harp başlıklı gerçek füzelere karşı başarıyla tamamlanan bir test süreciyle daha teyit ettiklerini bildirdi.

Uzun süredir geliştirilmekte olan bu sistemle, hava platformlarını güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına aldıklarını ve beka kabiliyetlerini ileriye taşıdıklarını belirten Görgün, "Lazer teknolojisinde ulaştığımız en üst seviye, artık sadece bir kazanım değil, sürekli geliştirilen bir kabiliyet alanımızdır. Başta Başkanlığımız personeli olmak üzere, bu stratejik çalışmaya katkı sunan ASELSAN ekibini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.