Parçalı Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 04.07.2025 16:48

ASELSAN, tehditleri YILDIRIM’la çarpıyor

ASELSAN’ın geliştirdiği hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi ile harp başlıklı gerçek füzelerin kullanıldığı etkinlik testleri başarıyla tamamlandı.

ASELSAN, tehditleri YILDIRIM’la çarpıyor

Güdümlü füzelerin arayıcı başlığını çok bantlı lazer enerjisiyle körelten YILDIRIM-100 sisteminin testleri başarıyla gerçekleştirildi. Sistem, hava araçlarına yönelen ısı güdümlü füzeleri çeşitli tehdit senaryoları altında lazerle etkisiz hale getirerek hava platformlarının beka kabiliyetini ciddi oranda artırıyor.

50'nci gurur yılında modern harp sahasının gerektirdiği oyun değiştiren teknolojiler geliştiren ASELSAN, YILDIRIM-100 ile Türkiye'ye lazer teknolojisinin en üst seviyesinde ve az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yetkinlik kazandırdı.

ASELSAN, tehditleri YILDIRIM’la çarpıyor

Füzelerin yönünü değiştiriyor

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbal mekanizmasına sahip olan YILDIRIM-100, yaklaşan bir güdümlü füzenin arayıcı başlığını lazer enerjisiyle körelterek rotasından saptırıyor.

YILDIRIM-100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratıyor.

"Hava platformlarımızı güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına alıyoruz"

YILDIRIM-100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'nde sahip oldukları yüksek teknolojik yetkinliği, harp başlıklı gerçek füzelere karşı başarıyla tamamlanan bir test süreciyle daha teyit ettiklerini bildirdi.

Uzun süredir geliştirilmekte olan bu sistemle, hava platformlarını güdümlü füze tehditlerine karşı koruma altına aldıklarını ve beka kabiliyetlerini ileriye taşıdıklarını belirten Görgün, "Lazer teknolojisinde ulaştığımız en üst seviye, artık sadece bir kazanım değil, sürekli geliştirilen bir kabiliyet alanımızdır. Başta Başkanlığımız personeli olmak üzere, bu stratejik çalışmaya katkı sunan ASELSAN ekibini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Havadan sonra karada da tam isabet: KEMANKEŞ hedef tanımıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST Sosyal" platformunun yayına girdiğini duyurdu
16:42
Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınında şehit olan işçinin ailesine başsağlığı mesajı
17:02
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
16:00
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
15:47
Çatalca'da otomobil bariyere çarptı, 1 asker hayatını kaybetti
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi
FOTO FOKUS
Rize ve Erzurum, Tunceli ve Trabzon'un yüksek kesimlerine temmuz karı
Rize ve Erzurum, Tunceli ve Trabzon'un yüksek kesimlerine temmuz karı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ