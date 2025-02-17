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Savunma
TRT Haber 17.02.2025 14:59

GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin denizlerdeki en önemli unsurlarından ASELSAN'ın Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR'un, deniz ortamındaki ilk atış testi başarıyla tamamlandı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, GÖKSUR Hava Savunma Sistemi'nin deniz ortamındaki ilk atışının başarıyla gerçekleştiği bildirildi.

GÖKSUR atışlı testi, TCG BEYKOZ’dan Sinop açıklarında dün başarıyla icra edildi. GÖKSUR güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Nokta hava savunma sistemi GÖKSUR​, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyonları ile Türkiye'nin donanmasının hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi.

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

Paris'te ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti

Modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli taşıyan GÖKSUR, Paris’te gerçekleşen Euronaval 2024 Fuarı'nda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti.

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GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
GÖKSUR, denizden ilk atış testini başarıyla tamamladı
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