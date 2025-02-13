Türk mühendisler geliştirdi: Bu ölçekte başka örneği yok

Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan bir haber aslında konuya aşina olmayanlar için pek de bir anlam ifade etmiyordu. Habere göre, ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB-2 platformunda başarıyla test edilmişti.

Sürece yakın isimlerin ‘çok kritik’ olarak nitelediği bu gelişme gerçekten de Türkiye’nin hem mevcut operasyonlarına hem de gelecekteki muhtemel adımlarına son derece değerli katkılar sağlayacak.

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan ile ANDIDOT-2 elektronik destek podunun özelliklerini, bunun ülkemiz için ne anlama geldiğini ve ihraç edilen Türk SİHA’ların bu yeni gelişmeden nasıl etkileneceğini konuştuk.

[Türk mühendislerce geliştirilen sistem son derece değerli kabiliyetlere sahip.]

“Teşhis ve tespit imkanları giderek gelişiyor”

Konu elbette teknik bir mesele ancak Erkan herkesin anlayabileceği şekilde kısa bir tanımla başlıyor. ASELSAN Antidot’u ‘S/İHA'lar için elektronik destek ve elektronik harp podları ailesinin ismi’ olarak tanımlıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte düşman unsurları teşhis ve tespit imkanları giderek artıyor. Erkan bu gelişmenin arka planında bir riske daha işaret ediyor ve bu tür teknolojilere erişimin giderek kolaylaştığının altını çiziyor.

Haliyle radarların yerini bulmanın ve mümkünse sinyallerini karıştırmanın da artık çok kritik bir görev olduğunu anlatıyor.

[Düşman unsurlara elektronik harp uygulamak için genelde askeri savaş uçakları kullanılıyor ve F-18 üzerinden geliştirilen Growler da bunlardan biri.]

“Dünyada bizden başka bir ülkede bu ürün yok”

Erkan, bahsettiği elektronik karıştırma meselesini diğer ülkelerin çok gelişmiş uçaklarla yaptığının altını çiziyor. ABD’nin F-18 uçağından özel olarak geliştirilen Growler modeliyle bu görevi icra ettiği bilgisini paylaşıp, devam ediyor:

“Avrupa’da da durum farklı değil. Onlar da Eurofigther ve Rafale uçaklarını kullanıyor. Bu platformlarda hem uçak içinde hem de harici olarak takılan görev podları var. Ve elektronik harbi bu unsurlar yapıyor.

Türkiye tam da bu noktada ayrılıyor. Ülkemiz mühendislerince geliştirilen yeni sistemi TB-2 SİHA’da kullanacağız. Başkalarının uçakla yaptığı işi biz S/İHA ile başaracağız. Ki dünyada böyle küçük platformlar için üretilmiş bir elektronik harp görev podu yok. Türkiye bu açıdan bir ilke imza attı.”

Aselsan Antidot ne işe yarıyor?

Kozan Selçuk Erkan madalyonun teknik yönünü de çeviriyor. İHA'lara karşı her geçen gün alternatif karşıt sistemler üzerinde çalışıldığının sır olmadığını belirtiyor.

“Özellikle İran yapımı, Alman elektronikli İHA vuran sistemler PKK'nın elinde ortaya çıkmaya başladı.” diyerek aslında çok önemli bir konuya dikkat çekiyor. Teröristlerin henüz çok başarılı olamadığını ama yine de bir önlem gerektiğini anlatıp, ASELSAN imzalı ürünün tam da bu işe yarayacağı vurguluyor.

ASELSAN Antidot ailesi sayesinde Türkiye’nin neler kazandığı için de bir parantez açıyor Erkan ve “Uzun mesafeden tespit akla ilk gelen husus. Ayrıca hem radar sinyallerini karıştırma hem de radar ve füze arası iletişim sistemlerini karıştırma becerisine de eriştik.” diyor.

[İhracat rakamları bir hayli iyi olan Türk SİHA'ları dünyanın farklı noktalarında başarıyla görev yapıyor.]

“İhraç edilen Türk SİHA’ları için de büyük kazanım”

Bu tip düşman radarların tespitiyle sadece İHA'ların değil diğer pek çok hava aracının da korunabileceğinden bahsediyor Erkan.

Bahsettiğimiz podun takılı olduğu bir AKINCI İHA bölgedeki radar sistemlerini yerini tespit ederken aynı zamanda elektronik karıştırma yaparak düşmanın köreltilebileceğini de ekliyor. Atılan ya da atılmaya çalışılan bir füzenin iletişimi keserek hedefe gitmesinin engellenmesi de kazanımlardan bir diğeri.

Kozan’a göre tüm bunların yanı sıra Aselsan, son ürünü Gergedan 3-U ile her türlü askeri sesli ve veri iletişimi de başarıyla karıştırabilen bir diğer elektronik harp sistemini Türk insansız hava araçlarına kazandırdı.

Yine de bu tür haberlerde bazen “TB-2 nispeten eski bir platform. Geliştirme faaliyetleri daha ne kadar devam eder?” sorusu da akla geliyor. Kozan Selçuk Erkan, öncelikle TB-2’nin halen dünyanın en çok satılan İHA’sı olduğu gerçeğini hatırlatıyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Hem kendi alanında dünyanın bir numarası hem de verilen görevleri halen başarıyla yerine getiriyor. Haliyle değişen ve gelişen harp sahasına uyum sağlamasını beklemek de gayet normal. TB-2 gelişmeye ve farklı görevler için çeşitli yükler taşımaya devam edecek.

Küçük yapısına rağmen elektronik harp becerisi hem Azerbaycan hem de Ukrayna’da rüştünü ispat etmişti. Yeni teknolojiyle geliştirilen farklı sistemlerin TB-2 üzerinde denenmesi ve başarılı olunması halinde bu platformun ismini daha uzun yıllar duyabiliriz.

Türk mühendislerce geliştirilen elektronik harp podu elbette ülkemizin terörle mücadelesinde çok büyük bir kazanım. Ancak işin bir de ihracat boyutu var. TB-2 satın alan ülkeler için de bu elektronik harp podu önemli bir tercih sebebi olacak.”