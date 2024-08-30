GÖKBEY'ler zafer coşkusunu Gök Vatan'a taşıdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen “GÖKBEY Zafer Uçuşu” programına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile birlikte katılım sağlayarak, T625 GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

Söz konusu uçuş, Türkiye’nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi.

GÖKBEY helikopteri telsizinden seslenen SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli çalışma arkadaşlarım; Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku içinde kutluyoruz. Bu özel günde GÖKBEY helikopterimizin gösteri uçuşuna tanıklık etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, Türk mühendisliğinin ve savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyoruz. Büyük Türk mühendisliği savunma sanayiimizin gelişiminde kritik bir rol oynayarak, ülkemizin teknolojik yetkinliğini dünyaya tanıtıyor. Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizi daha da yükseklere taşımamıza yardımcı oluyor. Bu başarılarda siz değerli meslektaşlarımızın katkısı büyüktür ve hep birlikte ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, milletimizin ve onun sarsılmaz ruhunun daima var olmasını diliyorum."

GÖKBEY'in test faaliyetleri başarıyla devam ediyor

TUSAŞ tarafından tasarlanıp, üretilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için milli imkanlar ile geliştirilen GÖKBEY helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında TEI tarafından geliştirilen milli TS1400 Turboşaft Motoru ile etkin bir şekilde icra edebilecek.

"Yerli ve milli teknolojimiz zaferler yazmaya devam ediyor"

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Göklerde yazılı destan gibisin. Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı ve Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Demiroğlu eşliğinde GÖKBEY’lerimizin gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın coşkusunu Gök Vatan’a taşıdı. Gökyüzündeki her hareketiyle milletimizin gücünü ve kararlılığını bir kez daha kanıtlayan GÖKBEY’lerimiz, zaferlerimizi daha da yüceltiyor. Yerli ve milli teknolojimiz zaferler yazmaya devam ediyor."