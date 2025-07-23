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Savunma
AA 23.07.2025 19:51

Gök Vatan'da milli güç birliği

IDEF 2025'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı , ASELSAN ve ROKETSAN, Gök Vatan'ın güvenliği için güç birliğine gitti.

Gök Vatan'da milli güç birliği
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı.

Gök Vatan'da milli güç birliği

Sözleşmeye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imza atıldı.

Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA'nın arayıcı başlığı milli olarak geliştirilecek ilk Aktif Faz Dizili (AESA) arayıcı başlık olacak. Projeyle Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ASELSAN ROKETSAN
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