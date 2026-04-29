Savunma
TRT Haber 29.04.2026 14:44

EFES-2026 Tatbikatı: Doğu ve Batı unsurları sahada buluşuyor

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı'nın detaylarını paylaştı. Tatbikatın en dikkat çekici unsuru, Libya'nın doğu ve batı askeri birliklerinin "Tek ve Birleşik Libya" vizyonu doğrultusunda ilk kez aynı safta görev alması oldu.

Türkiye’nin bölgesel güvenlik vizyonu ve uluslararası askeri iş birliği kapasitesini ortaya koyan EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekât Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlama, koordinasyon ve müşterek harekât kabiliyetlerini en üst düzeyde sergilediği tatbikat, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen stratejik ortaklıkların somut bir göstergesi haline geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ege Ordusu Komutanlığı koordinatörlüğünde icra edilen tatbikatın 11-17 Nisan tarihleri arasındaki "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası" ve bu kapsamdaki "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri İstanbul ve İzmir’de başarıyla tamamlandı.

Fiili safha 20 Nisan'da başladı

Tatbikatın en kritik evresi olan "Fiilî Safha", 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. TSK'nın modern savaş ortamına uyum yeteneği ve yüksek teknoloji kullanım etkinliğinin test edileceği bu aşamada, çok sayıda dost ve müttefik ülke unsuru da sahada yer alacak.

Libya için tarihi dönüm noktası

EFES-2026 Tatbikatı, yalnızca askeri bir eğitim faaliyeti olmanın ötesine geçerek Libya’nın siyasi ve askeri bütünleşme sürecine de tarihi bir katkı sunuyor. Tatbikat kapsamında, Libya’nın doğu ve batı bölgelerine bağlı askeri unsurlar ilk kez aynı tatbikat çatısı altında bir araya gelerek ortak harekât icra ediyor.

"Tek ve Birleşik Libya" vizyonu açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilen katılımda; Libya’nın doğusundan 331 personel, batısından ise 177 personel ve "Shafak" Hücum Botu görev alıyor. İki tarafın sahada birlikte hareket etme iradesini göstermesi, Libya’daki kurumsal uyumun güçlendirilmesine yönelik en somut askeri adım olarak nitelendiriliyor.

Bölgesel istikrar ve küresel güvenliğe katkı

Tatbikatın genel amacı; TSK’nın nitelikli gücünü sergilemenin yanı sıra, katılımcı ülkelerle krizlere karşı ortak çözüm üretme iradesini güçlendirmek olarak açıklandı. Türkiye'nin barış ve istikrarı önceleyen güvenlik yaklaşımının bir yansıması olan EFES-2026, ileri teknoloji sistemlerin entegrasyonu ve müşterek harekât disipliniyle uluslararası güvenliğe katkı sağlamaya devam ediyor.

