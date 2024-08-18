Roketsan, Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA'nın hedefini tam isabet vurduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tekerlekli araçlar üzerinden fırlatılabilen Kara Atmaca füzesi, stratejik kara hedeflerini imha için geliştirildi.

280 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan Kara ATMACA seyir füzesi, son test atışında en uzun menzil ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

Roketsan paylaşımda "Kara Atmaca Uzun Menzil uçtu, Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.