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Savunma
TRT Haber 18.08.2024 11:45

ATMACA uzun menzil uçtu

Roketsan tarafından üretilen Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA'nın test atışları devam ediyor. Kara ATMACA, en uzun menzilli ve en uzun süreli son test atışında hedefini tam isabet vurdu.

Roketsan, Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA'nın hedefini tam isabet vurduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tekerlekli araçlar üzerinden fırlatılabilen Kara Atmaca füzesi, stratejik kara hedeflerini imha için geliştirildi.

280 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan Kara ATMACA seyir füzesi, son test atışında en uzun menzil ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

Roketsan paylaşımda "Kara Atmaca Uzun Menzil uçtu, Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. 

 

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