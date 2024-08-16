Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 16.08.2024 16:09

HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, 100. test uçuşunu başarıyla tamamladı.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023'te havalanan HÜRJET, 100'üncü uçuşu kapsamında test faaliyetlerine devam etti.

HÜRJET, 1 saat 27 dakika havada kalarak uçuş sırasında çeşitli manevra testlerini başarıyla tamamladı. HÜRJET, test faaliyetlerini bitirmesinin ardından 100'üncü uçuşu kapsamında gösteri uçuşu sergiledi. Bu uçuşla birlikte HÜRJET, bugüne kadar 118 saat toplam uçuş süresine ve maksimum 0.9 mach hıza ve 30 bin fit irtifaya ulaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlk teslimatın 2025'te gerçekleşmesi planlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen proje, 2017 yılında başlatıldı. Proje kapsamında TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen HÜRJET, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik kokpite sahip bulunuyor.

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ederken ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanıyor.

ETİKETLER
HÜRJET Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) TUSAŞ
Sıradaki Haber
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu: GÖKSUR
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
5 ilde orman yangını
17:54
Hamas'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
17:59
AB Yüksek Temsilcisi'nden "İsrailli yerleşimcilere" destek veren yetkililere yaptırım sinyali
17:54
Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı
17:45
Bursa'da tekstil fabrikasındaki 11 işçi kimyasal maddeden etkilendi
17:49
Bordo bereliler mezun oldu
Fındık üreticileri topladıkları fındıkları yol kenarlarında kurutuyor
Fındık üreticileri topladıkları fındıkları yol kenarlarında kurutuyor
FOTO FOKUS
HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ