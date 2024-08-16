Türkiye hava savunma sistemlerinde öne çıkıyor

Türkiye, hava savunma alanında kendi sistemlerinin üretimine hızla devam ediyor. "Çelik Kubbe" projesi ile bu sistemler daha da etkin bir hale gelecek. Üstelik Türkiye'nin geliştirdiği sistemler dünyadaki muadilleriyle de yarışıyor.

Yakın hava savunması 'GÖKDENİZ'e emanet

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Amerikan muadili olan PHALANX ile benzer ihtiyaçlar için üretildi. İki sistem de gemileri hava tehditlerine karşı korumak için yüksek hızda mermi ateşliyor. Amerikan muadili PHALANX dakikada 4 bin 500 mermi atarken GÖKDENİZ bin 100 mermi atma kapasitesine sahip. Ancak GÖKDENİZ, Türk mühendislerin geliştirdiği parçacıklı ATOM mühimmatı sayesinde, hedefin önünde bir set oluşturarak, başarı şansını çok daha yukarı taşıyor.

SUNGUR, ABD menşeli STINGER'dan daha üstün

ROKETSAN tarafından geliştirilen araç üzerinden veya tek personel tarafından omuzdan ateşlenebilen SUNGUR da yine bir çok özelliği ile Amerikan muadili STINGER'ın önüne geçiyor.

Omuzdan atılabilen hava savunma sistemleri arasında dünyanın en bilinen sistemlerinden biri olan STINGER yaklaşık 5 kilometre menzile sahipken, milli SUNGUR'un menzili 8 kilometreye ulaşıyor.

İrtifada da SUNGUR, Amerikalı muadilinden önde yer alıyor.

HİSAN-O, menziliyle muadillerini yakalıyor

Yakın zamanda 40 kilometrenin üzerinde menzile ulaşarak hedefini başarıyla imha eden HİSAR-O da orta irtifada seyir eden hava hedeflerinin imhasında görev alıyor. Halihazırda TSK envanterinde kullanılan sistemin Rus, Amerikan ve İngiliz muadilleri bulunuyor. HİSAR-O; BUK-M3, HAWK ve SKY SABRE gibi muadillerine göre daha modern bir sistem olmasıyla öne çıkıyor.

Hava tehditlerine 'SİPER' çekilecek

Türk savunma sanayii, hava savunma sistemlerinde çok alçak, alçak ve orta irtifada TSK ihtiyacını yerli ve milli sistemlerle karşılıyor. Yüksek irtifada ise son aşamaya gelen SİPER envantere girmek için gün sayıyor. Seyir füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve İHA'lara karşı geliştirilen SİPER 30 kilometre yükseklikteki bir hedefi 150 kilometre uzaktan imha edebiliyor. Bu özellikleri ile Amerikan yapımı PATRIOT'lar ile Rus yapımı S-400'ler ile benzer alanlarda görev yapıyor.