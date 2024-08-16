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Savunma
TRT Haber 16.08.2024 15:03

Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu: GÖKSUR

Türkiye'nin 'Çelik Kubbe' projesinin denizlerdeki önemli neferi ASELSAN GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, Mavi Vatan’ın İHA’lar, gemisavar füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı korunmasında kritik bir rol üstlenecek.

Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu: GÖKSUR

ASELSAN’ın TÜBİTAK SAGE ile birlikte hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine ve ileri teknolojilerine yakın dönemde eklenecek olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ASELSAN GÖKSUR; gemisavar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. Özellikle satha yakın uçan tehditlere karşı önlem olarak geliştirilen GÖKSUR, donanmamızın savunma kabiliyetlerine güç katacak.

Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu: GÖKSUR

360 derece tehdit imha yeteneği ve çoklu hedef önleme kabiliyetine sahip

GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece tehdit imha yeteneği, yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Müstakilen veya platforma entegre çalışabilen GÖKSUR, veri bağı ile ara safha güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, ürün ailesi kurgusunda geliştirilirken, modüler tasarım yaklaşımıyla farklı konfigürasyonlara sahip çözümler sunuyor.

'Çelik Kubbe'nin kritik üyesi: GÖKDEMİR
'Çelik Kubbe'nin kritik üyesi: GÖKDEMİR

GÖKSUR, önleyici füze olarak TÜBİTAK SAGE tarafından deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre geliştirilen GÖKSUR IIR füzesini kullanıyor. BOZDOĞAN hava-hava füzesinin deniz platformlarına uyumlandırılması, çift yönlü veri bağı, dik atım yeteneği gibi özellikler eklenmesi ile tasarlanan GÖKSUR IIR füzesinde kritik eşiklerden birisi olan rüzgar tüneli testleri TÜBİTAK SAGE alt yapısı kullanılarak tamamlandı. Bu aşamanın da geçilmesiyle atışlı testlere giden yol açılmış oldu.

İlerleyen süreçte atışlı test kampanyaları ile kalifikasyon süreçleri tamamlanacak olan GÖKSUR’un kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunulması hedefleniyor.
 

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