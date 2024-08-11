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Savunma
TRT Haber 11.08.2024 10:21

'Çelik Kubbe'nin kritik üyesi: GÖKDEMİR

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'nin en önemli bileşenlerinden biri de 'GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi'. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem ile havadan havaya füzelerin, karadan havaya kullanımı mümkün hale gelecek. Sistem, orta menzil ve orta irtifa hava savunmasında kullanılacak.

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'nin kritik unsurlarından biri de 'GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi'.

'GÖKDEMİR' Türk Savunma Sanayii'nin öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından geliştirildi. İlk kez İDEF 2023 savunma sanayii fuarında görücüye çıktı. Sistemde hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen GÖKDOĞAN füzesi kullanıldı.

Operasyonel esneklik sağlayacak, kısa sürede konuşlanacak, tehditlere karşı hava ve füze savunma görevlerini icra edecek.

Yerli ve milli silahlar "Çelik Kubbe"yi eşsiz bir kalkan yapacak
Yerli ve milli silahlar "Çelik Kubbe"yi eşsiz bir kalkan yapacak

GÖKDEMİR fırlatma sistemi orta irtifa hava savunmasında kullanılacak

GÖKDEMİR, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' ailesinde kritik bir görev üstlenecek.

Sistem ile havadan havaya füzelerin karadan havaya kullanımı mümkün hale gelecek. Her fırlatıcı GÖKDEMİR'e 8 veya 12 GÖKDOĞAN füzesi entegre edilecek. Sistem, orta menzil ve orta irtifa hava savunmasında kullanılacak.

GÖKDEMİR'in yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. 

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