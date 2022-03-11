Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."