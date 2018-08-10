Yozgat Şehir Hastanesi 1,5 milyon hastaya hizmet verdi

Yozgat'ta 16 Ocak 2017'de hizmete başlayan 475 yataklı Şehir Hastanesi, geçen yıl 881 bin 814 hastaya acil ve poliklinik hizmeti verdi.

Hastaneye bu yılın ilk 7 ayında ise 664 bin 136 hasta başvurdu.

1 milyon 545 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Uzman doktor sayısı 65'den 120'ye yükselen hastanede, toplam 1 milyon 545 bin 950 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, şehir hastanesiyle Yozgat halkının yüksek standartlı sağlık hizmetine kavuştuğunu söyledi.

İl dışına hasta sevk oranı azaldı

Yozgat'ın en uzak ilçelerinden ve köylerinden hastaların artık şehir hastanesine geldiğini belirten Surel, "Devlet Hastanesi döneminde il dışına sevk oranımız günlük 6-7 hasta iken şehir hastanesinde doktor sayımızın artmasıyla bu oran 1,2'ye kadar düştü" dedi.

Yüzde 90 doluluk oranı ile hizmet sunduklarına değinen Surel, "Geçen yıl toplam ameliyat sayımız 13 bin 653 olurken, bu oran bu yıl 7 ayda 13 bin 556 olmuştur. Geçen yıl 28 bin 255 hastaya yataklı hizmet verilirken, 7 ayda 19 bin 801 hastamız yatarak tedavi görmüştür" ifadelerini kullandı.

14 yataklı yeni doğan servisi hizmete girecek

Surel, doğum servisi ve anne oteli hizmetleriyle doğum yapacak annelerin Yozgat Şehir Hastanesi'ni tercih ettiğini vurgulayarak, "2017 yılında 2 bin 937 doğum gerçekleşti. Bu yılın 7 ayında ise bin 579 doğum gerçekleşmiştir" dedi.

Açık kalp cerrahisini Bozok Üniversitesi'yle iş birliği yaparak başlatacaklarını anlatan Surel, uzman doktor bulunduğu anda 14 yataklı yeni doğan servisinin de hizmete sunulacağını belirtti.

Kaynak: AA