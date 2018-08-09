Düzenli egzersizin akıl sağlığına faydalı olduğu anlaşıldı

Haftada 3 ila 5 kez yapılan düzenli egzersizin akıl sağlığına iyi geldiği tespit edildi.

ABD'de yürütülen araştırmaya katılan 1,2 milyon kişinin fiziksel aktivite düzeyleri ve psikolojik durumları değerlendirildi.

Araştırma sonucunda haftada 3 ila 5 kez yapılan 45 dakikalık takım sporları, bisiklet sürme ve aerobik gibi egzersizlerin akıl sağlığına olumlu etkileri olduğu açıklandı.

Çalışmada, ev işleri ve çocuk bakımı da dahil tüm fiziksel aktivitelerin akıl sağılığına iyi geldiği bildirildi.

İki günde bir yapılan 30 ila 60 dakikalık fiziksel aktivitenin çok faydalı olduğunu belirtti.

Düzensiz egzersiz olumsuz etkiliyor

Yale Üniversitesi'nden Dr. Adam Chekroud, daha önceden ne kadar çok egzersiz yapılırsa akıl sağlığı o kadar olumlu etkilenir gibi bir inanış olduğunu belirterek, araştırmanın bu inanışı desteklemediğini söyledi.

Chekroud, "Araştırmaya göre, ayda 23 kereden fazla ya da bir seferde 90 dakikadan fazla yapılan fiziksel aktivitenin akıl sağlığına olumsuz etkisi var" dedi.

Kaynak: AA