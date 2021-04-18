Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli COVID-19 aşısında son aşamaya geçildi
Erciyes Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmaları da başarıyla tamamlandı. Yerli aşı, faz-3 çalışmalarının da tamamlanmasıyla kullanıma hazır hale gelecek.
Kayseri Erciyes Üniversitesi akademisyenleri, COVID-19'a karşı geliştirdikleri yerli aşıyı bir an önce üretmek için gece gündüz demeden çalışıyor.
Faz-1'de yakalanan başarının ardından, faz-2 çalışmaları başarıyla tamamlandı.
Faz-1'de 45, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan yerli ve milli aşıda herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.
Son aşama olan faz-3'ün uygulanması için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Daha kapsayıcı olan faz-3 aşaması, uluslararası ölçekte yürütülecek ve binlerce gönüllü üzerinde uygulanacak.
Bu süreç de başarıyla tamamlanırsa Türkiye yerli aşısına kavuşacak.
Haber: Necmettin Çuhadaroğlu
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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