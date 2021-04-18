COVID-19 salgınında üçüncü dalga etkisini gösterirken, artan vaka sayıları ölüm oranlarına da yansıdı.

Bu dönemde en çok hastalanan ve hayatını kaybedenler ise 40-60 yaş aralığında.

Artan vaka ve ölüm sayılarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Tepe noktasını görüp biraz inişi görsek o zaman en azından ondan sonrası 1 hafta, 10 gün içinde ölümlerin azalacağını söyleyebiliriz. Ama yine de öncelikle bir tepe noktasını görmemiz lazım. Onu da henüz görebilmiş değiliz." dedi.

İbreyi tersine çevirmenin tek yolu kurallara uymaktan geçiyor.

Vaka sayılarının artmasının en önemli nedenlerinden biri, iyi havalandırılmayan kapalı ortamlardaki maskesiz buluşmalar.

Uzmanlar kilosu fazla olanların da hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtiyor.