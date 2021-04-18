Erken doğum riskini artırıyor, diyabete davetiye çıkarıyor. Gebelik şekeri, hem annede hem de bebekte ciddi sorunlara yol açıyor.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Gülümser, gebelik şekerinin, gebelik sırasında ortaya çıkan ve daha önce var olmayan belirli derecedeki glikoz intoleransı olduğunu söyleyerek, genellikle gebelikten sonra geçtiğini belirtti.

Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkıyor

Gebelik şekeri, genellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkıyor. Takibi ve tedavisi büyük önem taşıyor.

Doç. Dr. Çağrı Gülümser, kontrolsüz bir gebelik şekerinin, ileri haftalarda bebeklerin ölümüne sebebiyet verdiğine dikkati çekerek, bebeklerin şeker komasına girebileceği konusunda uyardı.

Gebelik şekerine dikkat edilmeli

Anne adayları gebelik şekerini hafife almamalı. Doğum komplikasyonları ve bebekte anomaliye neden olabiliyor.

Gebelik şekeri anne adaylarının sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor. Böbreklere, damarlara ve idrar yoluna zarar veriyor.

Peki, gebelik şekeri saptandığında ne yapılmalı?

Doç. Dr. Gülümser, tedavide önemli ve öncelikli olanın diyet olduğunu vurguladı, “Çok ciddi bir diyet uygulatıyoruz ve egzersiz öneriyoruz. Diyet ve egzersize rağmen hala kan şekerleri yüksek çıkıyorsa tabii ki kan şeker takibi de yapabiliyoruz" dedi.

Uzmanlar anne adaylarının kontrollerini ve tedavilerini aksatmaması gerektiğine dikkat çekiyor.