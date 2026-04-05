Yaşam biçimi de kas erimesi riskini artırıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kara, sadece yaşlılığın değil, yaşam biçiminin de kas erimesi ve kronik hastalık riskini artırabildiği uyarısında bulundu.

Kara, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği tarafından düzenlenen "31. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi" için geldiği Antalya'da, "sarkopeni"nin bacak ve kol kaslarında ortaya çıkan kas gücü ve performansındaki azalma anlamına geldiğini söyledi.

Yaşlıların kasında erime ve fonksiyonlarında düşüşle ilgili olduğuna dikkati çeken Kara, "Sarkopeni, hastalıklarla ve ölümle de ilişkili. O yüzden yaşlanan popülasyonda bu hastalığın önemi giderek artıyor." dedi.

"Yapay zeka erken tanı için önemli"

Kara, Avrupa'da ve Türkiye'de yaşlanan ve vücut kompozisyonu değişen nüfusun arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunların taranması ve takibinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinde özellikle piksel analizlerinde, ultrasonla kas morfolojisini ve kalitesini değerlendirebiliyoruz. Yapay zekayı kullanarak daha detaylı analizlerle kas sağlığı ve kalitesi hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. Hastalığı daha erken tarama, yakalama ve tedavi etmede yapay zekayı kullanıyor olacağız. Çok sayıda hastanın görüntülerini makineye öğretip, yeni hastaların görüntülerini yapay zekayla değerlendireceğiz. Yapay zeka, daha net veriler verebiliyor."

Hastalık ne kadar erken yakalanırsa tedavi olanağının fazla olduğuna dikkati çeken Kara, yapay zekanın erken tanı için önemli olduğunu söyledi.

Kara, vücut kompozisyonu değişen yaşlanmaya bağlı yağ kütlesinin artıp, kas kütlesi azalan obez, tansiyon, diyabet hastalarının, sağlıksız beslenen ve hareketsiz yaşayanların kas erimesi bakımından risk altında olduğunu dile getirdi.

Çok hızlı kilo verenlerde de kas erimesi görülebileceğine işaret eden Kara, şöyle devam etti:

"Kas kaybı olup olmadığını tespit etmek için özellikle otur-kalk testi yapıyoruz. Hastanın sandalyeye oturup kalkması, merdiven çıkması, çömeldiği yerden kalkması güçleşiyorsa, yürüme hızı azalıyorsa kas erimesi gelişiyor demektir. Çünkü kas hızlı kasılan, bize güç gerektiren aktiviteler için gerekli. Bunları etkilediğinde daha yavaş hareket ediyoruz."

Kara, sağlıklı yaşlanmanın, güneşlenmenin, tansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının, yürüme, hafif koşu, squat gibi egzersiz yapılmasının, protein bakımından zengin beslenmenin kas erimesini durdurmada etkili olacağını söyledi.

D vitamini eksikliğinin de kas erimesini artırdığını belirten Kara, "Kas erimesini durdurmak için yaşam tarzı değişikliği yapılması gerekiyor. Kas erimesi ne kadar erken saptanırsa sadece kas erimesi değil, diğer kronik hastalıklar da önlenebilir. Bazen kronik hastalıklar hareketsizliğe bağlı oluyor." dedi.

Kronik hastalıkların da kas erimesini tetiklediğini ifade eden Kara, aktivitenin kronik hastalıkların yanı sıra kas erimesini de durdurabileceğine dikkati çekti.