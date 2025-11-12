Yangında vücudu yanan Meryem bebek "hassas" tedaviyle iyileşti

Mart ayında, Ören Mahallesi'nde yaşayan Berivan Kapucu'nun evinde yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken, 5 yaşındaki Muhammet kurtarıldı, olay esnasında beşiğinde uyuyan Meryem bebeğe ise ağır yaralı ulaşıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından güçlükle çıkarılan Meryem bebek, Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Vücudunun yarısında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan bebeğin solunum yolunda ciddi hasar tespit edildi. İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne alınan Meryem bebeğin tedavisine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından başlandı.

Hastaneye getirildiğinde kalbi duran Meryem bebek, 20 gün boyunca entübe edildi, ardından yanık merkezine alındı. Burada 3,5 ay boyunca yoğun tedavi sürecinden geçirilen Meryem bebek, doktorların çabasına rağmen iki elini kaybetti. Vücudunda yanık izleri kalan bebeğin solunumu ise normale döndü. Minik bedeniyle yaşama yeniden sarılan Meryem bebek, iyileşince evine gönderildi ancak kontrolleri halen hastanede devam ediyor.

"Evladımın elleri için üzülüyorum"

Anne Berivan Kapucu, 5 yaşındaki çocuğu Muhammet'in yangın çıkınca evlerinin balkonuna çıktığını, 2 yaşındaki Meryem'in ise uyuduğu için beşiğinde yangına yakalandığını söyledi.

Alevler arasından kurtarılan kızının yaşamayacağını düşündüğünü anlatan Kapucu, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiğimizde kızımın durumu çok kötüydü. Kızım için Akgün Hocamız çok çabaladı. Hakkını ödeyemem. Çok şükür gözlerinde sorun yok ama elleri için çok üzülüyorum. Bir yanımız sevinç bir yanımız hüzün. Kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum ama bir anne olarak evladımın elleri için üzülüyorum. Elleri kalem tutsun, ihtiyacını görsün, kimseye muhtaç olmasın istiyorum."

"Kendi vücudundaki deriyi kullanarak yaranın iyileşmesi yoluna gittik"

Meryem'in tedavisini yürüten Prof. Dr. Akgün Oral ise hastanın kendilerine getirildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Hastalarına 3,5 ayı hastanede olmak üzere toplam 8 aylık bir tedavi uyguladıklarını anlatan Oral, "Meryem'de sıcak alevin solunmasıyla akciğerlere kadar uzanan bir yanık vardı. Dolayısıyla inhalasyon yanığı dediğimiz bu durumda ölümcül olma ihtimali çok yüksek. Hastalar ciddi oranda hayatını kaybediyor. Hastamızı solunum cihazına bağlayarak önce akciğerlerin hasarlanmış olan sahalarının iyileşmesini temin ettik. Sonrasında da cildinin yanıklı sahalarına yöneldik ve bunların hepsini başarabildiğimiz için Meryem son derece şanslı bir hasta." dedi.

Prof. Dr. Oral, akciğerlerin iyileşmesinin ardından Meryem'in vücudundaki yanıkları tedavi ettiklerini anlattı.

Meryem'in vücudundaki sağlam dokuları alarak yanan bölgelere nakil yaptıklarını anlatan Oral, şunları kaydetti:

"Geniş vücut yüzey alanı yanıklarında, kullanabileceğiniz sağlam deri miktarı az oluyor. Meryem'in de vücudunun yarısı yanmıştı. Sağlam deriden tül şeklinde aldığımız ince bir deri tabakasını hasarlanan bölgeye taşıyarak grefleme dediğimiz işlemi yaptık. Hastanın kendi vücudundaki deriyi kullanarak yaranın iyileşmesi yoluna gittik. Meryem'de kozmetik problemler ve fonksiyonel kayıplar var. Maalesef el bölgesinde ampütasyon dediğimiz işlemleri yapmak durumunda kaldık."