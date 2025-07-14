Van'da şehir hastanesi için çalışmalar başladı

Son zamanlarda önemli sağlık yatırımlarının planlandığı kentte, "Van Şehir Hastanesi"nin yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Edremit'teki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanındaki 240 bin metrekare alanda 800 yataklı yeni hastane binası projelendirildi.

Bünyesinde 210 ek poliklinik, 168 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 ameliyathane yer alan binanın kazı çalışmalarına başlandı.

3 yıl içinde tamamlanması planlanan binanın, 1500 yataklı olan mevcut hastane binasıyla birleştirilip şehir hastanesi statüsüne kavuşturulması planlanıyor.

Toplam 410 bin metrekare kapalı alan ve 2300 yatak kapasitesine sahip şehir hastanesinde, kentin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da sağlık hizmeti verilmesi ve Van'ın "sağlık üssü" haline getirilmesi hedefleniyor.

"Yatak sayımızı 2 bin 300'e yükselteceğiz"

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Van Şehir Hastanesi kampüsünde kazı çalışmalarının başladığını belirtti.

Vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya ve bu hizmetin kalitesini artırmaya gayret ettiklerini ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Yapılacak bina, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 240 bin metrekare alana, 800 yataklı ek bir hastane olarak planlandı. Bu hastanenin bitmesiyle mevcut 1500 olan yatak sayımızı 2 bin 300'e yükselterek hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Proje bittikten sonra Van Şehir Hastanesi kampüsü kapalı alan olarak yaklaşık 410 bin metrekareye ulaşacak. İçinde 210 ek poliklinik, 168 yoğun bakım ünitesi, 40 ameliyathane, 5 anjiyo ünitesi ve son teknolojiyle kullanılan cihazlarla onkoloji merkezimiz bulunacak."

Kentin sağlık yatırımları bakımından önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Tosun, "Hastane projesi bittikten sonra uygun bir alanda fizik tedavi ve palyatif bakım merkezi oluşturup yaşlı ve diğer hastalarımıza daha kaliteli tedavi hizmeti sunacağız. Kampüs içinde 50 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz var. Bununla birlikte cezaevlerinde olan adli psikiyatri hastalarımızı artık il dışına göndermeyeceğiz, çevre illerden de bu hastaları Van'a kabul edeceğiz." dedi.

"Sağlık turizmi açısından kaliteli hizmet vereceğiz"

Sağlık alanında daha da kaliteli hizmet vereceklerini aktaran Tosun, binaların birleştirilerek şehir hastanesi konseptinde hizmet vereceğine dikkati çekti.

Tüm birimlerin ve branşların olduğu bir hastanenin kente kavuşturulacağının altını çizen Tosun, "Hastanemizde teknolojik donanım mevcut ve bu yatırımlarla da hem teknolojik donanım hem de cihazların sayısı artacak. Buna bağlı olarak da randevu süresi kısalacak ve son çıkan cihazları alıp daha özellikli hizmetler vermiş olacağız. Şehir hastanesi de bittiğinde kamu, özel ve üniversite hastanemizle İran ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeden hastalara sağlık turizmi açısından kaliteli hizmet verip onları buraya çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçelerdeki hastaneleri büyütmek ve yatak kapasitelerini artırmak için de çalışma yürüttüklerini kaydeden Tosun, şöyle devam etti:

"Başkale'de 75 yataklı hastanenin temeli atıldı, çalışmalar devam ediyor. Edremit'te 50 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ihalesini bu yıl sonunda yapacağız. Özalp'ta 2 bin metrekare alanda ağız ve diş sağlığı merkezi ek binasını yapacağız. Erciş'te 150 yataklı ek bina, Muradiye'de 150 yataklı hastane ve İpekyolu Bostaniçi'nde 150 yataklı hastanelerin inşaatına bu sene başlayacağız. Ayrıca yatırımda olan 100 yataklı Tuşba hastanesi projemiz var. Proje çalışmalarını bu sene tamamlamayı hedefliyoruz, ihale işlemlerini de seneye yapmayı düşünüyoruz."