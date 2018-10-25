"Uzun boyluların kansere yakalanma riski daha yüksek"

CNN International'ın haberine göre, California Riverside Üniversitesinden Biyoloji Profesörü Leonard Nunney'in yaptığı araştırma, ortalama boydan her 10 santimetre uzunluğun, kişinin kansere yakalanma olasılığını yüzde 10 artırdığını ortaya koydu.

"Uzun boyluların vücudunda daha çok hücre var"

Kadınlar için ortalama boyun 162, erkekler için 175 santimetre olarak tanımlandığı araştırmada, bunun nedeni olarak, uzunların vücutlarında mutasyona uğrayabilecek ve kansere yol açabilecek daha fazla hücreye sahip olmaları gösterildi.

Nunney, araştırma çerçevesinde kadın ve erkekler için 10 binden fazla vakayı içeren bir dizi veriyi inceleyerek test edilen 23 kanser türünden 18'inde, kişinin vücudundaki hücre sayısıyla kansere yakalanma riski arasında ilişki olduğunu tespit etti.

Araştırmada ayrıca uzun kadınlar için kansere yakalanma olasılığının (yüzde 12) erkeklerden (yüzde 9) daha yüksek olduğuna, uzunluk ve kanser arasındaki bağın en çok kolon, böbrek ve lenf kanserlerinde görüldüğüne dikkat çekildi.

Bulguların, uzun boyun pıhtı, kalp rahatsızlığı ve diyabet dahil çeşitli sağlık sorunları riskini artırabileceğine dair daha önce yapılan araştırmayla tutarlılık gösterdiği ifade edildi.

Kaynak: AA