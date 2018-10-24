Hindistan asıllı genç Türkiye'de şifa buldu

Fayzan Sayed siyanotik doğumsal kalp hastalığı (Fallot Tetralojisi) ile dünyaya geldi ve akciğer damar kapağında gelişen yetersizlik nedeniyle ciddi sorunlar yaşadı.

Henüz iki yaşındayken Dubai'de ameliyat edilen Sayed'in, geçen yıl yapılan rutin takibi sırasında, kalp kapağında kaçak olduğu belirlendi.

Alanında isim yapmış önemli doktorlar Türkiye'ye yönlendirdi

Sayed ailesi, dünyanın önemli çocuk kardiyoloji uzmanlarıyla çocuklarına, cerrahiye gerek kalmadan anjiyo yöntemi ile akciğer damar kapağı takılması için görüşmelere başladı.

Başta İngiltere, ABD, İtalya ve Dubai'den bu alanda isim yapmış önemli hekimlerle görüşen Sayed ailesine, işlemin ancak Türkiye'de Prof. Dr. Ahmet Çelebi ve ekibi tarafından gerçekleştirilebileceği söylendi.

Bunun üzerine Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü Eğitim Görevlisi olan Prof. Dr. Çelebi'ye ulaşan aile, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Türkiye'ye geldi.

Yapılan incelemenin ardından Sayed'e, Transkateter Pulmoner Kapak İmplantasyonu yönteminin uygulanabileceği tespit edilerek, işlem aynı gün gerçekleştirildi.

Bu yöntemle sağlığına kavuşan Sayed, şimdilerde hayallerine kavuşacağı günleri bekliyor.

90'ın üzerinde hastaya uygulandı

Prof. Dr. Çelebi, Feyzan Sayed'e uygulanan yöntemle ilgili şunları söyledi:

"Hastamız bize, İngiltere'de anjiyo yöntemiyle kapak implantasyonun mevcut onaylı kapaklarla yapılamayacağı, ancak ameliyatla gerçekleştirilebileceğinin iletilmesi üzerine ulaştı. Geliştirdiğimiz teknikle dünyadaki en büyük seriyi gerçekleştirdik. 90'ın üzerinde hastaya, pulmoner kapağı, kapak yerleştirme tekniğiyle başarılı şekilde implant ettik. Hasta, sadece İngiltere değil, İtalya, Dubai, ABD gibi birçok yerle yazışmış. Sorunun, onaylanmış ve piyasada bulunan perkütan kapaklarla çözülemeyeceği veya yapılsa bile hem riskli hem de fonksiyonun bozuk olacağı söylenmiş. Daha sonra oradaki hekimler hastaya bizim ismimizi vermiş. Aynı seansta hem içine kapak implante edilecek stenti hem de kapağı sorunsuz bir şekilde anjiyo yöntemiyle kasıktan girerek yerleştirdik. Şu anda kapağı tam olarak fonksiyonel şekilde çalışıyor ve hem kapakta hem de etrafında hiç kaçak yok."

Dünyada bir numaralı merkeziz

Prof. Dr. Çelebi, işlemin anjiyo yöntemi gibi kasıktan iğneyle girilmesinin ardından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Şu anda çok yeni geliştirdiğimiz bir teknik olması sebebiyle uzun dönem sonuçlarını bilmemekle birlikte kısa ve orta dönem sonuçlarımız cerrahiden çok daha iyi. Bu tekniği yaklaşık 4 yıldır uyguluyoruz. Bu süre içerisinde kapak ömürleri, cerrahi kapaklara göre daha da uzun olacak gözüküyor. Bir kapak dışında erken dönemde cerrahi gerektiren olmadı. Cerrahi kapaklarda yeniden ameliyat ve girişim daha sık görülen bir şey. Şu ana kadar işlemi yaptığımız en büyük hastamız 60, en küçük hastamız 5 yaşında. Cerrahi ihtiyaç olmadan kasıktan anjiyo yöntemiyle kapağı implant edebiliyoruz. 90'dan fazla hastaya uyguladığımız sağ kalp çıkım yolu çok geniş hastalardaki bu yöntemde, hem en geniş çaplardaki çıkım yollarına uygulamada hem de uygulama sayısında dünyada bir numaralı merkeziz. Pulmoner kapak implantasyonu ihtiyacı olan hastalarda gerek diğer kapaklar gerekse bizim kullandığımız kapakta maksimum yüzde 20-30 başarının üstüne çıkılamadı. Bizim pür kapak yetersizliği ile başvuran ameliyat edilmiş Fallot Tetralojisi'nde oranımız yüzde 85 civarında, önce eko ve anjiyoda balon ölçümleme ile uygun hastaları seçiyoruz. Uygun bulduğumuz hastalarda ise başarı oranımız yüzde 100. Bu hiç şüphesiz tüm dünyada en yüksek oran."

Tekniğin, kullanılan mevcut yöntemin geliştirilmesiyle elde edildiğini anlatan Çelebi, yöntemi gözlemlemek için çeşitli ülkelerden hekimlerin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kaynak: AA