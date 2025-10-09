Uzmanlardan riskli gruplar için grip aşısı önerisi

Uzmanlar, grip aşısının özellikle risk gruplarında hayati öneme sahip olduğunu ifade ederken maske kullanımı, el hijyeni, düzenli uyku ve dengeli beslenmenin hastalıklardan korunmada etkili yöntemler olarak sıralandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, okul sezonunun başlamasıyla solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında artış gözlendiğini söyledi.

Vakaların başında da halk arasında grip olarak bilinen "influenza" virüsünün geldiğini, gribin sağlıklı kişilerde basit bir enfeksiyon olarak geçirilebileceğini ancak riskli gruplarda zatürre, bakteriyel enfeksiyonlar ve bazı kalp hastalıklarına da yol açıp hastaneye yatışlara, yoğun bakım ihtiyacına ve hatta ölümlere neden olabileceğini aktaran İnan, Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük ölümlere yol açan İspanyol gribine dikkati çekti.

Doç. Dr. İnan, "Grip aşısı aslında bir devrim niteliğinde. Gerçekten koruyucu önleyici bir aşımızın olması bugün için büyük bir şanstır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) grip aşısını, 6 aylık bebeklerin üzerindeki herkese önerdiğini vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Bir de riskli gruplar var. Onlara da gribi ciddi geçirecekler için mutlaka öneriyor. Bunlar, 2 yaş altındaki bebekler, 65 yaş üzerindeki yaşlılar, kronik böbrek, kalp, akciğer hastalığı olanlar, şeker hastaları ve immunsupresif dediğimiz bağışıklığı azaltıcı ilaç kullanan ya da hastalığı olanlar, örneğin kanser hastaları bu gruba giriyor. Bunların her yıl düzenli olarak grip aşılarını yaptırmaları gerekiyor."

Doç. Dr. İnan, aşıların yan etkileri konusunda bazen spekülatif söylemlerin gündeme geldiğini anlattı.

Aşıların hastalığı geçirmekle kıyaslanamayacak kadar daha az riskli olduğunun altını çizen İnan, her yıl özellikle risk grubunun grip aşısı olmalarının tüm dünya sağlık otoritelerince önerildiğini aktardı.

İnan, grip aşısı olmak isteyenlerin aile hekimlerine başvurabileceğini, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan risk gruplarına ise sağlık merkezlerinde reçeteyle ücretsiz aşı yapılabildiğini dile getirdi.

Aşının ekim ortası ile sonuna kadar yapılmasının ideal olduğunu belirten İnan, mevsim boyunca hastalık sürdüğü için ilerleyen dönemde de aşının yapılabileceğini söyledi.

Doç. Dr. İnan, gribe yakalanmamak için aşının en önemli silahlardan olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hasta olan kişilerin kalabalıklara karışmaması gerekir. Örneğin hasta bir çocuğun okula gönderilmemesi gerekiyor. Hem kendisinin çabuk iyileşmesi için hem diğerlerine bulaştırıyor olması açısından. Yine hasta kişi eğer kalabalık ortamlara girecekse mutlaka maske kullanması gerekiyor. Öksürürken veya hapşırırken bir kağıt mendili kullanması, en azından koluna hapşırması, öksürmesi, mikrobun etrafa saçılmasını engelleyeceği için önemli koruyucu bir nitelik taşıyor. Yine el hijyeni çok önemli. Çünkü elimizi ağzımıza, burnumuza götürüyoruz. Etrafa dokunuyoruz. Grip, etraftan da bulaşabilecek bir enfeksiyon. O nedenle elleri sık yıkamak, gripten koruyucu bir önlem. Yine sağlıklı kalmak için yapılacak genel önlemler sağlık kalitemizi, yaşam kalitemizi arttıracak önlemler, düzenli uyku, mevsime uygun sağlıklı beslenme, egzersiz bizi genel olarak sağlıklı kılacağı için bu tip enfeksiyonlardan da koruyacaktır."