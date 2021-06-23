Sinema sanatçıları Şener Şen, Haluk Bilginer ve Ezgi Mola'dan aşılama kampanyasına anlamlı destek geldi.

Ünlü oyuncular, herkesi koronavirüse karşı aşı olmaya çağırdı.

Sanatçılar "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotunda rol aldı.

Şener Şen: Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın

Haluk Bilginer: Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara

Ezgi Mola: Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim

Mehmet Öz: Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım

Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/RDl4wjDEzh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ünlülerin aşı çağrısı yaptığı videoları Twitter hesabından paylaştı. "Hepimiz biliyoruz ki; salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır" dedi.