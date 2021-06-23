Sağlık Bakanlığı’nın ve Erciyes Üniversitesi’nin iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısının ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları gönüllüler üzerinde başladı.

E-Nabız üzerinden, gönüllü olmak için yaklaşık 846 bin kişi başvuruda bulundu. Bu kişilerin arasından da 40 bin 800 kişi Faz-3 çalışmaları için seçildi.

29 hastanede yürütülecek çalışmalarda, bir gruba yerli aşı TURKOVAC diğer gruba ise bir başka inaktif aşı Sinovac yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları hakkında TRT Haber’e konuştu.

Yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmasında gönüllü olmak için 846 bin 451 kişi başvurdu. Faz 3 çalışmaları sonrası aşının onay süreci başlayacak. Yerli aşı çalışmasının ayrıntılarını Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/RYl5EEIxiC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Aslında ülkemiz adına çok onurlu günlerin başındayız. Pandeminin başından beri çok iyi yaptığımız şeyleri sıralıyoruz. Aslında bu belki de en güzellerinden biri. Şu anda 18 yerli aşı çalışması var. Bir tanesi de artık finale doğru gidiyor. Hatta Faz-3 çalışmasına geldi. Bu aşı Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla yapılıyor. Şimdi de artık gönüllüler aşamasına geldik” diye konuştu.

Gönüllülerin çok onurlu bir iş yaptığını belirten Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Gönüllüler bu aşıyı olarak, dünyada birçok vatandaşın bu hastalıktan kurtarmasına vesile olacaklar” dedi.

"40 bin 800 gönüllüyle Faz-3 çalışmaları yapılacak"

Prof. Dr. Yiyit, gönüllerin başvuruları hakkında şöyle konuştu:

“E-Nabız üzerinden gönüllü olmak isteyenler başvuru yapabiliyor. Vatandaşlarımız çok duyarlı bu konuda. Şu ana kadar yaklaşık 846 bin başvuru oldu. Faz-3 gönüllü çalışmaları 40 bin 800 kişiyle yürütülecek. Ancak herkes gönüllü olamıyor. E-Nabız’da gönüllü olacak kişilere bazı sorular soruluyor ve buna göre gönüllüler belirleniyor. Özellikle bu kişilerin koronavirüsü geçirmemiş olmaları ve aşıyı vurulmamış olmaları gerekiyor. Bazı bağışıklığı etkileyen hastalıkların da gönüllülerde olmaması gerekiyor. Buna göre gönüllüler belirleniyor.”

"Onur vesilesinin bir parçası olacaklar"

Prof. Dr. Yiyit, TURKOVAC’ın Faz-2 çalışmalarını çok iyi bir oranda geçtiğinin de altını çizdi:

“Vatandaşlarımızın bu aşıya sahip çıkmaları aslında şöyle önemli hem yerli aşımızı olmuş olacaklar ki, aşımız Faz-2’yi çok iyi bir oranla geçti, hem de ülkemiz adına bir onur vesilesinin birer parçası olacaklar.”

Faz-3 çalışmaları nasıl olacak?

Belirlenen kriterlere uyan gönüllülerle yürütülecek Faz-3 çalışmaları sürecini Prof. Dr. Yiyit şöyle anlatıyor:

“Ülkemizde inaktif yani Sinovac aşısının ve BioNTech/Pfizer’ın da Faz-3 çalışmaları yapılmıştı. Fakat bu çalışmalarda bir grup plasebo (boş aşı) olmuştu. Fakat, yerli aşının Faz-3 çalışmasında herkes aşı olacak. Yani bir grup yerli aşı olacak bir grup da inaktif virüs (Sinovac) aşısı olacak. Bu aslında çok daha güzel bir şey. İnsanlar aslında aşılarını olmuş olacaklar. Bu süreçte, vatandaşlarımızın sıkı takibinde olacağız. 5 ay süreyle kanlarını alıp tetkiklerini yapacağız. Ve elde edeceğimiz verileri de üst üste koyarak analiz edeceğiz. Sonuç olarak da aşımızın kullanılabilir olduğunu deklare etmiş olacağız.”

TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarının bitmesinin ardından sonbaharda piyasaya sunulması bekleniyor.