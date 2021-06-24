Yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın faz-3 çalışmaları sürüyor. Gönüllü olmak için 846 bin 451 kişi başvurdu.

Yerli aşı için gönüllü olanlardan biri, "Türk hekimlerinin, Türk bilim insanlarının çalışmalarına biz de bir destek vermeyi vatandaşlık görevi olarak bildik. O bilinç ve düşünceyle öyle bi karar aldım. Şimdi de geldim aşımı oldum. Çok şükür yarım saat oldu ama herhangi bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

Gönüllü olan bir başka kişi ise, "Kendi yerli aşımız olduğu için bunun faz-3 denemelerine katılmaya karar verdim. Onun için de hemen başvuru yaptım. Bir gün sonra aradılar. Biz de koşa koşa geldik" açıklamasını yaptı.

TURKOVAC 29 merkezde uygulanıyor

Gönüllü aşılamaları için 29 merkez hazırlandı.

Yerli aşı TURKOVAC'ın faz-3 çalışmalarına ilgi yoğun. Sadece Ankara Şehir Hastanesinde bir günde 500 başvuru alındı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, "Çalışmaların bugün 3. günündeyiz. Gönüllü mesaisi çok yoğun başladı. Mesai boyunca yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi.

"Kendilerini yan etkiler konusunda uyarıyoruz. Detaylı bilgi veriyoruz. 7 gün boyunca ateş var mı diye takip etmeleri gerekiyor. Telefonla takibini yapıyoruz."

40 bin 800 kişi aşılanacak

Çalışma kapsamında 40 bin 800 kişinin aşılanacağını söyleyen Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, şöyle devam etti:

"Ne kadar kısa sürede gönüllü aşılamasını tamamlarsak o kadar kısa sürede sonuca ulaşacağız."

Çalışma sonucundaki verilere göre TURKOVAC acil kullanım onayı alabilecek.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Bedrettin Çelik