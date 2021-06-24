İngiltere’de şeker, tuz ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin televizyonda reklamı kısıtlandı. 21.00'den önce bu tür ürünlerin reklamları yayınlanmayacak.

Yasak, gelecek yılın sonunda yürürlüğe girecek.

Reklamı kısıtlanan ürünler arasında çikolata, hamburger, kekler, tatlılar, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları, cips ve pizzalar bulunuyor.

Firmalar ürünlerini kendi internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında tanıtabilecek.

İnternet ve TV karşısında çok fazla zaman geçiriliyor

Obezite, İngiltere’de önemli bir sorun. Ulusal Sağlık Kurumu verilerine göre İngiltere'deki yetişkinlerin yaklaşık 3'te ikisi aşırı kilolu veya obez.

İngiliz hükümeti, bu adımı obeziteye karşı mücadelesinin bir parçası olarak hayata geçirecek.

Uzmanlar İnternet ve televizyon karşısında çok fazla zaman geçirildiğine dikkat çekiyor.

Karar, özellikle çocukları abur cubur reklamlarından korumak için cesur ve çok olumlu bir adım olarak niteleniyor.