Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre, 2020'de dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu belirlendi. Türkiye'de ise 20-79 yaş arası 7 milyon diyabet hastası olduğu, bunun da nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiği ortaya çıktı.

2035 yılına kadar diyabet hastası olan kişi sayısının 592 milyon olması bekleniyor. Bu artışın yaşlanan nüfusa, kentleşmeye ve değişen yaşam tarzlarına bağlandığı gözlendi.

En çok diyabetli hasta Çin'de yaşıyor

Başka bir veriye göre ise güncel diyabetle mücadele eden kişi sayısının 400 milyonu geçtiği ve en çok diyabetli insanın yaşadığı yerin Çin olduğunu ortaya koydu.

En çok diyabet görülen yaş aralığı ise 40-59 olarak kaydedildi. Diyabet hastalarının yüzde 80’i ise düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

Geçtiğimiz sene diyabet tedavisine dünya genelinde 825 milyar dolar harcanırken, bu rakam dünyadaki her insan için yaklaşık 100 dolara karşılık geliyor.