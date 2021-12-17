Omicron varyantı, tüm dünyayı yeniden salgına karşı ayağa kaldırdı. Başta Avrupa olmak üzere ülkeler önlemlerini peş peşe artırdı.

Omicron hakkında bilinenlerden en önemlisi Delta'dan daha hızlı bulaştığı. Bu sebeple, yeni varyantla tekrar bir dalganın etkisine girmeden önce bağışıklık artırılmak isteniyor.

Süre 3 aya indirildi

Bilim Kurulu’nda alınan kararla 3’üncü doz hatırlatma aşısının süresi 3 aya indirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı kararın ardından vatandaşlar da hemen aşı uygulama merkezlerinde sıralarını aldı.

Omicron Tedbiri: Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler. pic.twitter.com/bYfSJKPZSQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Aşı türü fark etmiyor

Karara göre, daha önce yaptırılan aşının inaktif ya da mRNA olması fark etmeyecek.

"Yeni dalga olacaksa herkesin bağışıklığının korunmuş olmasını hedefledik"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hatırlatma dozlarının sürelerinin 3 aya indirilmesinin Omicron’a karşı daha faydalı olabileceği gibi bir gözlem olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Yeniden bir dalgaya gireceksek ki inşallah girmeyiz, herkesin bağışıklığı korunmuş bir şekilde girmelerini hedefledik. Ciddi vaka artışları ülkemizde yaşanmadan tedbir almaya çalışıyoruz.”

Uzmanlar, düşen antikor seviyelerinin hatırlatma dozlarıyla yeniden yükseltilmesinin bağışıklık açısından önemli olduğunu vurguluyor.

"Süreç, mücadeleye daha büyük hız kazandırmak için öne çekildi"

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedia Dinç ise, “Varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte süreç, mücadeleye daha büyük hız kazandırmak ve kişileri daha bağışık hale getirmek açısından öne çekildi. Varyantlarla mücadeleyi ancak tam doz aşılama ve hatırlatma dozlarla kazanacağız” dedi.

Koronavirüs olanlar 3'üncü dozu olabilecek

Peki aşı olmalarına rağmen bir süre sonra virüse yakalananlar hatırlatma dozu olacak mı?

Dr. Bedia Dinç, hatırlatma dozunun takvimine koronavirüs geçirmiş olanların da dahil olduğunu söyledi. Buna göre, 2 doz aşısını olup virüsü kapan da iyileştikten 3 ay sonra 3’üncü doz aşılarını olabilecek.

Anne adayları için de hatırlatma dozu öneriliyor

Virüsten hem kendisi hem de karnındaki bebeği için endişelenen anne adayları da uzmanların uyarıları var.

Dinç, “Hamileler için, her 2 aşı için de ikinci dozdan 3 ay sonra aşılamayı öneriyoruz. Özellikle son 3 ayda akciğer kapasitesindeki bozulma ve kişinin fiziksel aktivitesindeki azalmaya bağlı olarak hastalık daha ağır geçiyor. Dolayısıyla aşılama takvimlerini ona göre ayarlayarak yine hatırlatma dozlarını olabilirler” diye konuştu.