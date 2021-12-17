Koronavirüs salgını nedeniyle PCR testi sık sık gündeme geliyor. Test ile vücutta virüsün olup olmadığı yaklaşık 8 saat süren laboratuvar ortamında netlik kazanıyor. TRT Haber, test laboratuvarında bu süreci görüntüledi.

Alınan sürüntü örnekleri koruma kabı ile laboratuvara gerekli önlemler alınarak ulaştırılıyor. Kabulü yapılan örnekler izolasyon işlemi için güvenlik kabinine alınıyor.

Karışım hazırlanıyor

Her örnek, bir takım işlemlerden geçirilerek çoğaltma işlemine hazır hale getiriliyor. Bu sırada her türlü olumsuz koşuldan arındırılmış temiz odada PCR işlemini gerçekleştirmek için kullanılan karışım hazırlanıyor.

Elde edilen örnek, temiz odadan gelen PCR karışımına ekleniyor. İşlem tamamlandıktan sonra cihaza yükleniyor ve cihazda 70 dakika sürecek işlem başlatılıyor.

Son aşamada ise mikrobiyoloji alanında uzman doktorlar test sonuçlarını titizlikle inceliyor. Hastaların pozitif ya da negatif olup olmadığını değerlendiriyor.

Omicron varyantıyla ilgili kitlerin çalışmaları sürüyor

Her bir çalışmanın pozitif kontrolünü ve negatif kontrolünü teyit etmek gerekiyor.

Belirlenen laboratuvarlardan gönderilen pozitif örnekler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün laboratuvarında varyant tespiti için inceleniyor.

Türkiye'de yaygın olarak Delta varyantı görülüyor. Omicron varyantı ile ilgili kitlerin çalışmaları ise Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Haber: Oğulcan Atılkan

Kamera: Ebubekir Mazlum