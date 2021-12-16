Pandemiyle birlikte adı sıkça duyulan entübasyon işlemi halk arasında olumsuz bir durum olarak algılansa da aslında hayat kurtarıcı bir uygulama.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarının yüzde 8,8’i entübe edildi ve bu hastaların yüzde 95,6’sı sağlığına kavuşmuştu.

''Toplumda ön yargı oluştu''

Kendisi nefes alamayan hastalara uygulanan entübasyon işlemiyle, temiz kanın vücutta dolaşarak organları çalıştırdığını ve bu sayede hastaların iyileştirildiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Sağlık Meslek Hizmet Yüksekokulu Öğr. Gör. ve İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Özlem Karagöl, entübe işlemi ile ilgili olarak toplumda bir önyargının oluştuğunu söyledi.

Bazı ameliyatlardan sonra da entübasyon kullanılıyor

Özlem Karagöl, entübasyonun ileri seviye zatürre ve KOAH nedeniyle de solunum yetmezliği yaşayan hastalarda da sıkça başvurulan bir yöntem olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

''Bazı ameliyatlarda hasta kendi kendine uyanır. Bu tür hastaların solunum yolunu korumak ve kendi başlarına nefes almalarını sağlamak için yeterince uyanık olana kadar ventilatörde kalmaları, yani entübe edilmeleri gerekebilir.

Hastanın akciğerindeki hasar, ileri seviye zatürre ve KOAH nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hastalarda da sıkça başvurulan bir işlemdir. Entübe sırasında hastalar uyku durumundadır. Bu nedenle damar yoluyla beslenirler”

''Hastaların büyük çoğunluğu iyileşir''

Özlem Karagöl, entübasyonun tedaviye yardımcı, hayat kurtaran bir işlem olduğunu hatırlatarak entübe hastaların büyük çoğunluğunun iyileştiğine vurgu yaptı. “Pek çok kişi entübasyonun genelde ölümün bir öncü habercisi olduğunu varsaysa da durum böyle değil” diye konuştu.

Kendilerine sık sık, “Entübe hasta kaç gün yaşar?”, “Entübe olan hasta yaşar mı?” gibi sorularının geldiğini belirten Özlem Karagöl, deneyimlerine ve bilimsel veriler göre entübe edilen koronavirüs hastalarının önemli bir bölümünün iyileştiğini söyledi.