Bursa'da iki lise tarafından COVID-19'a karşı geliştirilern, dünyadaki örneklerine kıyasla yüksek performansı ve düşük maliyetiyle öne çıkan hızlı antijen kitinin, Sağlık Bakanlığı onayı alındığında ihracat sürecinin başlatılması hedefleniyor.

Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, kalıp tasarımları ve üretimleri öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan kitlerin plastik bileşenlerinin tamamının bu ülkelere ihraç edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

3'te 1 maliyetine üretilecek

COVID-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretiliyor.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1 maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Ayda 10 milyon kit üretilebilecek

Antijen kitinin seri üretimine yönelik çalışmalar da tamamlandı. Meslek liselerinde, ayda 10 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlar yapıldı.

Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olan ürünün, "BRS-CA" adı altında marka tescil işlemleri ile Sağlık Bakanlığı onay süreci devam ediyor.

"Okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat şekilde yönetebileceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyada pek çok ülkenin okullarda yüz yüze eğitimi devam ettirebilmek için uyguladığı yöntemleri hatırlatarak, bu kitlerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna söyledi.

3 ay önce okulların başlattığı antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarının sonuç vermesi üzerine seri üretim için gerekli tüm yatırımı yaptıklarını vurgulayan Özer, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerini vermesinden oldukça memnunuz. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 10 milyon antijen kiti üretebilecek kapasite oluşturuldu.

Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler."

İhraç edilmesi planlanıyor

Bakan Özer, COVID-19'a karşı "hızlı antijen kiti" teknolojisi için Avrupa'dan pek çok ülkenin, kitin üretimi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Onay işlemi tamamlandığında bu kitin ihracatını da yapmayı planlıyoruz. Tüm dünya bu kitlere büyük bütçeler ayırıyor. Meslek liselerimizin üretim gücü, ekonomimize de katkı sağlayabilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatarak, antijen kitinin kullanımı ile okullardaki COVID-19'a karşı güvenliğin daha güçlü olacağını söyledi.