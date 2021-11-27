Bir spor salonu araştırma yaptı. Türkiye'nin Hareket Haritası'nı çıkardı.

Spor yapmayanların oranı yüzde 75 olarak belirlendi.

10 kişiden 4'ü için spor yapmakla hareket etmek aynı anlama geliyor.

Günlük rutinler spor olarak görülüyor

Araştırmaya katılanların yüzde 67'si markete, bakkala, fırına gitmeyi spor olarak görüyor.

Yüzde 43'ü arkadaşları ile buluşmayı, yüzde 41'i işe ya da okula gitmeyi, yüzde 17'si ise günlük ev işleri yapmayı spor olarak nitelendiriyor.

Türkiye'de sağlıklı yaşam için spor yapmanın gerekliliğine her 10 kişiden 8'i inanıyor. Ancak 10 kişiden 4'ü spor yaptığını söylüyor. Spor yapanların haftada ortalama 3 gün spor yaptıkları da araştırmadan ortaya çıkanlardan.

Hareketsizlikte temel mazeretler

Gerçekten spor yapanlar da yok değil.

Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu Tabiat Parkı, İstanbul'da tercih edilen adreslerden biri.

Spor yapmamanın temel mazeretleri ise zaman bulamama ve yorgunluk.