Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile hayatını kaybetti
Doğum izni için gittiği Adana'da koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman hayatını kaybetti. Karnındaki çocuğu ise sezaryen ile kurtarıldı.
Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna hamile olan Yaman, doğum izni alarak Adana’ya gitti.
Burada 2 hafta önce COVID-19 hastalığına yakalanan Yaman, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bir süre önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Yaman’ın karnındaki çocuğu sezaryen ameliyatıyla kurtarıldı.
Oğlunu sağ salim dünyaya getirdikten sonra durumu ağırlaşan ve entübe edilen Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bir kız ve bir erkek çocuk annesi Yaman’ın cenazesi bugün memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin Yukarıçiyanli köyünde toprağa verildi.
Etiketler: Adana anne Kadın Doğum Koronavirüs Osmaniye
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