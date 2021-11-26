Gümüşhane Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna hamile olan Yaman, doğum izni alarak Adana’ya gitti.

Burada 2 hafta önce COVID-19 hastalığına yakalanan Yaman, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.



Bir süre önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Yaman’ın karnındaki çocuğu sezaryen ameliyatıyla kurtarıldı.

Oğlunu sağ salim dünyaya getirdikten sonra durumu ağırlaşan ve entübe edilen Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bir kız ve bir erkek çocuk annesi Yaman’ın cenazesi bugün memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin Yukarıçiyanli köyünde toprağa verildi.

