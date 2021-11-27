Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile yaptığı görüşmede gündeme gelen Avrupa'daki COVID-19 hastalarının tedavisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'İstanbul'da bir acil durum hastanemizde tedavi olabilirler'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın Bakan, Avrupa'nın COVID'li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?" paylaşımını alıntılayan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan COVID-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

Sn. Meral Akşener,



Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. https://t.co/KkFtXvPS9a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021

"İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var"

3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya'nın salgında zor günler geçirdiğine işaret eden Koca şu ifadeleri kullandı:

"Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız."