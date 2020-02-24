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Türkiye ve Azerbaycan sağlık bakanları koronavirüs tedbirlerini görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile telefonda görüşerek, koronavirüse karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.
Bakan Koca, görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşıla duyurdu.
Bakan Koca, Shiraliyev ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın komşularında da görülmeye başlanan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında istişarede bulunduklarını belirtti.
Azerbaycan Sağlık Bakanı dostumuz Sayın Ogtay Shiraliyev ile bir telefon görüşmesi yaptık. Komşu ülkelerde yaşanan Koronavirüs vakalarına karşı, Türkiye ve Azerbaycan olarak, iki ülke arasında alacağımız tedbirler hakkında istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/UNhSmh2GTC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 24, 2020
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca koronavirüs AzerbaycanSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:07
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