Bakan Koca, görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşıla duyurdu.

Bakan Koca, Shiraliyev ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın komşularında da görülmeye başlanan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında istişarede bulunduklarını belirtti.